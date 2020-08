Il colosso Sony ha recentemente presentato i giochi di settembre che saranno inclusi nell’abbonamento PlayStation Plus. Questi giochi saranno disponibili a partire da martedì 1° settembre fino al 5 ottobre 2020.

Tutti gli utenti che possiedono una PlayStation 4, con una sottoscrizione attiva al servizio di Sony, nei prossimi giorni potranno dunque divertirsi, senza spendere soldi extra, con l’acclamato PUBG e con il picchiaduro all’ultimo sangue Street Fighter V. Scopriamone insieme qualcuno.

PlayStation Plus: alcuni dei giochi che saranno inclusi gratuitamente nell’abbonamento

Come appena anticipato sarà disponibile PUBG, un massively multiplayer online game di tipo Survival Game sviluppato e pubblicato da Bluehole per Microsoft Windows. Il gioco è basato sul genere Battle Royale. Una sorta di Fornite, dove i giocatori devono combattere tra di loro dopo essersi lanciati da un paracadute ad inizio partita.

Arriverà gratuitamente anche Street Fighter 5, il ferocissimo titolo di combattimenti di Capcom, nonché l’ultima aggiunta alla leggendaria serie Street Fighter. Come sempre, inoltre, Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un video dedicato ai nuovi giochi gratis PS4 del PS Plus di settembre 2020 in modo da capire meglio tutti i titoli e il metodo di gioco che dovrete utilizzare, sempre se già non li conoscete.

Vi ricordo infine che dal 1° settembre non saranno più disponibili Fall Guys Ultimate Knockout e Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Quindi, se ancora non l’avete fatto, ricordatevi di reclamare i due giochi. Che dire, sicuramente questi saranno solamente alcuni dei giochi che il colosso renderà disponibile gratuitamente per gli abbonati. Per scoprire gli altri non ci resta che attendere ancora qualche giorno e recarci all’interno dello Store.