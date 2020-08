Peaky Blinders: quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla serie tv?

“La destinazione dell’intero show è sempre stata l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, perciò la serie non è altro che la storia della famiglia tra le due guerre. Voglio davvero concludere con Tommy che sta bene. Voglio che Tommy passi tra i buoni e dalla parte degli angeli. C’è una lezione da imparare e porterà con sé un messaggio positivo, ma c’è ancora parecchia oscurità da attraversare prima”. Queste sono state le parole del famoso Steven Knight. Effettivamente il protagonista di Peaky Blinders non è affatto felice, tanto che nell’ultima stagione ci aveva lasciati col dubbio che si fosse suicidato. Egli aveva perso l’amata (Grace) da pochissimo tempo rimanendo completamente solo. Come se non bastasse Tommy Shelby fu militare durante la Prima Guerra Mondiale. L’insieme delle cose lasciò in lui una crisi interiore insopportabile ed un segno indelebile che lo portarono alle allucinazioni.

Peaky Blinders: la nuovi stagione e il cast

Al momento resta ancora tutto da vedere riguardo la sesta stagione. Parlando del cast, ci limitiamo ad elencarvi gli attori che ne hanno fatto parte comprese le new entry. Peaky Blinders 5 vedeva protagonisti:

Cillian Murphy (Tommy Shelby)

(Tommy Shelby) Helen McCrory (la zia Polly)

(la zia Polly) Paul Anderson (Arthur Shelby)

(Arthur Shelby) Sophie Rundle (Ada Shelby)

(Ada Shelby) Kate Phillips (Linda Shelby)

(Linda Shelby) Natasha O’Keeffe (Lizzie Stark)

(Lizzie Stark) Charlie Murphy (Jessie Eden)

(Jessie Eden) Harry Kirton (Finn Shelby)

(Finn Shelby) Packy Lee (Johnny Dogs)

(Johnny Dogs) Ned Dennehy (Charlie Strong)

(Charlie Strong) Ian Peck (Curly)

(Curly) Benjamin Zephaniah (Jeremiah Jesus)

Con la quinta season si sono poi aggiunti Brian Gleeson, Anya Taylor-Joy, Neil Maskell, Kate Dickie, Emmett J. Scanlan, Elliot Cowan, Charlene McKenna, Andrew Koji, Daryl McCormack e infine Sam Claflin, nelle vesti di Oswald Mosley.

I fan sperano in una ripresa di Tommy per la sesta stagione. Ma questo risulta ancora del tutto ignoto.