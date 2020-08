La patrimoniale è una tassa che si può manifestare nei confronti dei contribuenti. Nell’accezione propria del termine è una vera imposta i cui effetti si ripercuotono in maniera mirata sui beni mobili di qualsiasi contribuente preso di mira dal Fisco Italiano. Con lo scopo di risanare il deficit di uno Stato in difficoltà economica si cerca di racimolare il denaro necessario attingendo da conti correnti ed altri fonti di accumulo finanziario per persone fisiche, liberi professionisti con Partita IVA, personalità giuridiche ed aziende.

Durante la pandemia generata dal Coronavirus il fenomeno delle fake news ha preso il sopravvento tra tutte quelle che sono state le peggiori bufale che ci siamo dovuti sorbire in questi mesi. Una di queste fa proprio riferimento alla possibilità di una tassa sui soldi. A chiarire la posizione delle istituzioni è stata Laura Castelli intervenuta su Facebook per voce del Ministero dell’Economia. Ecco cosa è stato confermato al riguardo.

Patrimoniale: questa tassa non s’ha da fa, ecco tutta la verità

Questo è quanto si riporta all’interno del profilo della Castelli a margine dell’area della disinformazione più assoluta perpetrata da opinionisti di dubbia autorità:

“In queste ore, gira con insistenza, nelle varie chat, l’ennesima bufala. Voglio dirlo con forza, non c’è nessuna “Virus Tax”. Abbiamo chiuso un decreto con le risorse deliberate dal Parlamento, che ha autorizzato uno scostamento dei saldi di bilancio di 25 miliardi. Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso.

In un momento particolarmente delicato per il Paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news. Noi, maggioranza e opposizione, stiamo collaborando, più che mai, per mettere in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti del coronavirus, sia dal punto di vista sanitario, che da quello economico. Faremo tutto quello che serve per sostenere l’Italia e gli italiani.”

Chiaro che non vi sarà alcuna Virus Tax ad aspettarci nei prossimi mesi. C’è da dire che lo Stato sta anzi finanziando piani ad hoc per la concessione di importanti incentivi in molteplici settori, da quello dell’energia ai trasporti e fino al turismo. Stiamo tranquilli. I nostri soldi sono al sicuro come non mai.