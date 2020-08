Una delle azioni più naturali che caratterizzano la nostra routine quotidiana è sicuramente quella di stendere i panni bagnati ad asciugare prima di stirarli ed usarli, chi dotato di balcone generalmente ne approfitta per sfruttare l’azione asciugante di sole e vento, mentre chi sprovvisto di tale opzione si adatta stendendo i propri panni all’interno delle mura di casa.

Sembra un’azione innocua, una cosa da tutti i giorni per così dire, eppure la realtà è un’ altra, infatti questa piccola pratica apparentemente tranquilla porta con se dei rischi inaspettati, in questo articolo vi spiegheremo cosa potrebbe succedere se asciugate costantemente i panni dentro casa.

Prevenire è meglio che curare

Quella che a molti se non tutti può sembrare un’azione normalissima, nasconde un pericolo che, sopratutto per chi ha un sistema immunitario magari più fragile, può risultare fatale, infatti tale pratica che in due termini, consiste nel creare un ambiente umido e caldo, favorisce la crescita e l’espansione di un fungo patogeno, l’Aspergillus Fumigatus, responsabile della così detta aspergillosi, un’infezione delle vie polmonari a riscontro medico d’emergenza.

In un soggetto immunocompetente l’inspirazione di spore non causa l’infezione, esse infatti vengono rapidamente individuate e distrutte dai macrofagi alveolari senza scatenare una risposta infiammatoria eccessiva, al massimo si può incappare in un’infiammazione cronica a morfologia granulomatosa, con la formazione di un granuloma, da trattare si ma con decorso più lento.

Nel caso di un soggetto immunodeficiente invece, come ad esempio pazienti oncologici o portatori di AIDS, la situazione diventa pesantemente più grave, il fungo infatti, una volta giunto a livello alveolare riesce tranquillamente a penetrare nel parenchima polmonare e formare dei noduli biancastri che, una volta andati incontro a liquefazione distruggono il parenchima stesso e consentono alle ife di penetrare nel torrente ematico, ciò comporta poi la possibile formazione di emboli che una volta sparati in circolo possono creare danni ischemici disseminati anche gravi.

Se quindi avete l’abitudine di asciugare i panni in casa, sarebbe buona norma cominciare a cambiare e asciugarli altrove, prevenire è sempre meglio che curare.