La serie TV crime italiana Suburra sembra continuare a creare una grande attesa negli utenti. Molti stanno investendo soldi sulla piattaforma Netflix in attesa di una buona quantità di serie che tardano ancora ad arrivare. Ciò è dovuto principalmente all’emergenza sanitaria che bloccato parecchie produzioni per un periodo di tempo anche abbastanza lungo, nonostante le riprese fossero già cominciate da diverso tempo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità riguardanti Suburra.

Netflix, Suburra: la serie TV crime italiana potrebbe arrivare davvero molto presto

La serie TV tutta italiana ha riscosso un successo davvero importante. La bravura davvero notevole degli attori e la trama avvincente e coinvolgente hanno fatto sì che la storia di Roma, per quanto concerne la criminalità organizzata, venisse raccontata davvero molto bene. Ovviamente, in questo insieme di criminalità non sono coinvolti solo i criminali, ma anche la Chiesa, le Forze dell’Ordine e lo Stato.

Il ciclo narrativo della serie sembra che si chiuderà definitivamente con la terza stagione, dunque non si andrà troppo per le lunghe. Tuttavia, gli utenti si domandano quando potranno assistere a questi attesissimi nuovi episodi.

Netflix Italia, sui suoi profili social, sembra aver condiviso un video in cui i due attori che interpretano Spadino e Aureliano si trovano in auto mentre cantano e scherzano. Molti si aspettavano che arrivasse un accenno sulla data di uscita, ma purtroppo così non è stato. Quello che è importante è che le riprese già da un po’ sono ricominciate normalmente, ma di quando arriverà la serie non si sa ancora nulla.