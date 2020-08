Lucifer, come ben sappiamo, risulta essere una delle serie TV più apprezzate di tutti i tempi. Dopo il successo ottenuto dalla quarta stagione, finalmente lo scorso 21 Agosto 2020 il Signore degli Inferi è tornato su Netflix, scatenando quindi forti reazioni positive in tutto il pianeta. Sfortunatamente, però, ad oggi sono stati rilasciati solamente i primi 8 episodi della quinta stagione che, stando a quando affermato dai produttori, è in realtà composta da ben 16 episodi. Al momento, purtroppo, le notizie sulla seconda parte sono ancora poche. Vediamo quindi di seguito cosa sappiamo.

Lucifer: ecco tutte le ultime novità

Lucifer è tornato nel migliore dei modi ma, come ben sappiamo, c’era da aspettarsi un ritorno in grande stile considerato il passato burrascoso che la serie TV ha vissuto. Non dimentichiamo, infatti, che Netflix è riuscita nell’ardua impresa di salvare un titolo destinato alla cancellazione. Ad oggi, quindi, il ritardo sul rilascio dei nuovi episodi, dunque, è dovuto principalmente all’emergenza sanitaria globale che ha colpito ormai tutti. Lo stesso co-showrunner Joe Henderson, però, tranquillizzò i suoi fan affermando quanto segue: “A tutti i Lucifan che si chiedono quando esca la prima parte della stagione 5, lo sapremo quando lo saprete anche voi! La post-produzione procede a rilento causa Covid-19. Stiamo procedendo abbastanza bene. Speriamo di avere una risposta da darvi al più presto!”.

Insomma, come abbiamo già ribadito, i fan della serie possono già accedere ai primi 8 episodi di Lucifer 5. Per quanto riguarda la seconda parte composta da altri 8 episodi, invece, non è ancora chiaro quando quest’ultima verrà rilasciata ma, ad oggi, una cosa è certa: fra i prossimi episodi in arrivo ci sarà un evento speciale, ovvero un episodio musical. Restate connessi per scoprire tutte le ultime novità a riguardo.