La promessa fatta mesi fa dal Ministero per lo Sviluppo Economico diventa realtà con la nuova infrastruttura pubblica per il WiFi Gratis. In mancanza di una linea Internet tradizionale con il proprio operatore è possibile servirsi del nuovo network libero che non limita l’azione di consultazione ed accesso ad applicazioni e servizi di vario genere disponibili sul web.

Utile anche in caso di down di rete, questo sistema ben si presta ad offrire servizio di connettività in aree pubbliche come piazze ed ospedali, dove il numero di hotspot cresce giorno dopo giorno. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

WiFi Gratis per avere Internet illimitato ovunque dal proprio telefono

Internet è diventato indispensabile. Mai come al tempo del Covid abbiamo apprezzato le potenzialità della linea digitale. Una porta verso lo smart working, l’intrattenimento e la messaggistica istantanea che ha fatto da scudo alla mancanza totale dei rapporti sociali. Per fare fronte alla necessità di adeguarsi agli standard UE il MISE ha predisposto la nuova infrastruttura operativa che conta oggi su 3.158 Comuni registrati dove prosperano ben 4.469 punti di accesso ed un bacino di utenza pari a 357.725 persone.

Siamo soltanto a metà strada per la finalizzazione di una rete Internet illimitata ad uso e consumo di chiunque sia in grado di scaricare la nuova app gratuita da App Store e Play Store. Dopo la registrazione basta il login per navigare ad una velocità massima di 30 Mbps raggiungibile sia da smartphone che da tablet.

Non esistono limiti all’uso di questa nuova soluzione con tanti Comuni che hanno già avuto il privilegio di partecipare ai bandi di gara ed altri in attesa di Infratel S.P.A. incaricata delle opere di sviluppo.