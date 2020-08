Huawei lancia gli aggiornamenti: EMUI 10.1 ed EMUI 11 in arrivo, le liste

Huawei non sta attraversando il suo periodo più prolifico ma allo stesso tempo i risultati in merito alle vendite sono ancora più fiorenti rispetto alla concorrenza. La bomba lanciata da Trump ormai qualche tempo fa ha fatto storcere il naso agli utenti del colosso cinese che però continua a sviluppare le sue interfacce basate su Android.

In questo caso la EMUI 10.1 starebbe arrivando anche per gli ultimi dispositivi che non l’avrebbero ancora ricevuta e questo lascia pensare in grande. Visto il periodo e l’avvicinarsi del prossimo Mate 40 Pro, sembra ormai dato per certo l’arrivo della EMUI 11 che peraltro è stata oggetto di numerosi rumors in questi giorni.

Intanto tra le novità della EMUI 10.1 ci sono tante cose come l’animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro.

Huawei: ecco le liste ufficiose di tutti i dispositivi che riceveranno la EMUI 10.1 e la EMUI 11

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11