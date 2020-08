Apple Watch potrebbe avere un nuovo rivale. Fitbit ha annunciato il lancio del suo nuovo Fitbit Sense che, per via del suo design, è stato già paragonato al dispositivo del colosso di Cupertino. In effetti, le caratteristiche estetiche favoriscono il confronto ma ciò che rende Fitbit Sense particolarmente interessante è l’attenzione nei confronti della salute dell’utente; e quindi le funzioni che è in grado di eseguire in tale prospettiva.

Fitbit Sense: scopriamo funzioni e caratteristiche del nuovo smartwatch!

Una delle funzioni che più sta attirando l’attenzione riguarda la capacità di rilevare l‘attività elettrodermica: sarà sufficiente posizionare il palmo della mano per circa 30 secondi sullo smartwatch che rileverà i cambiamenti elettrici nel livello di sudorazione della pelle. Il risultato, insieme a quelli che saranno gli ulteriori parametri rilevati, offrirà una panoramica di quella che è la condizione di stress dell’utente e fornirà dei suggerimenti circa le varie tecniche di rilassamento da praticare.

Il dispositivo sarà in grado di percepire la frequenza cardiaca e monitorare la qualità del sonno degli utenti. Inoltre, offrirà la possibilità di seguire ben 20 piani di allenamento differenti. Fitbit Sense introduce anche un’altra novità particolarmente importante, si fa riferimento alla sua capacità di rilevare i segnali di fibrillazione atriale.

Per quanto riguarda quello che sarà il design del dispositivo, sappiamo che sarà presene un pannello AMOLED da 1,58 pollici; e che lo smartwatch sarà disponibile in tre colorazioni differenti.

Fitbit Sense potrà essere acquistato a partire dall’autunno 2020 ma non è ancora stata comunicata la data ufficiale. Il costo del dispositivo sarà di 329,95 euro.