Si prospetta un Facebook tutto nuovo; almeno a giudicare dalla grafica del nuovo aggiornamento del Social Network di proprietà di Mark Zuckerberg. A partire da settembre l’aspetto di Facebook cambierà in modo drastico e permanente; a dare l’annuncio proprio il socia network attraverso un messaggio mandato a tutti gli utenti.

Stando al messaggio il nuovo look offrirà anche alcune funzionalità inserite, probabilmente, per svecchiare un social che sembra sempre in un uno stato di profonda stagnazione. Favorito dunque l’accesso sia al Marketplace che alla sezione Watch. Sembra comunque che Mark Zuckerberg voglia puntare in modo deciso sull’ampliamento delle funzioni del marketplace permettendo una migliore interazione tra inserzioni, offerte e prodotti commerciali sponsorizzati.

Facebook: lo stile della nuova grafica

L’aggiornamento di Facebook sembra voler riproporre lo stile della applicazione; la barra di navigazione infatti premia molto di più i contenuti sponsorizzati piuttosto che i post di persone reali. Un’altra caratteristica del nuovo aggiornamento riguarda i caratteri e le spaziature insieme alle dimensioni dei post; l’aspetto delle nuove finestre appare orientato in modo deciso verso una dimensione più adatta all’applicazione che all’uso da computer.

La scelta ha causato non pochi malumori tra gli utenti che spesso, hanno registrato malfunzionamenti nella visualizzazione dei post da computer. Malgrado le polemiche però sembra che Facebook voglia tirare dritta per la sua strada e non mantenere attive entrambe le versioni come invece richiesto da molti. Facebook come lo conosciamo ormai da anni, benché non ci sia ancora una data ufficiale, sembra avere le ore contate, con buona pace di tutti i nostalgici della vecchia grafica.