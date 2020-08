Il noto social network Facebook ha introdotto lo scorso anno una sezione denominata News ma soltanto per gli Stati Uniti. In queste ultime ore, però, l’azienda ha reso noto che molto presto verrà portata questa sezione di notizie anche in alcuni paesi europei.

La sezione News di Facebook in arrivo anche in Europa

Uno degli obiettivi principali di Facebook è quello di espandere la sua sezione dedicata alle notizie. Come già accennato, infatti, la sezione in questione arriverà molto presto anche in Europa. Nello specifico, la sezione News arriverà nel corso dei prossimi mesi in almeno tre paesi europei e questi sono Francia, Germania e Regno Unito. Oltre all’Europa, poi, la società di Mark Zuckerberg porterà questa novità anche in paesi come Brasile e India.

Facebook, in particolare, ha così dichiarato: “Stiamo prendendo in considerazione Regno Unito, Germania, Francia, India e Brasile. In ogni Paese pagheremo gli editori per assicurare che i loro contenuti siano disponibili nel nuovo prodotto”. L’azienda ha infatti intenzione di collaborare con i maggiori partner giornalistici per portare in maniera costante e soprattutto adeguata numerosi contenuti su questa sezione dedicata alle notizie.

“Le abitudini dei consumatori e l’inventario delle notizie variano in base al Paese, quindi lavoreremo a stretto contatto con partner giornalistici in ciascun Paese per personalizzare l’esperienza”, in modo da offrire un prodotto “di valore per gli utenti, rispettando al contempo i modelli di business degli editori”. Al momento non ci sono notizie riguardanti l’arrivo anche in Italia, ma immaginiamo che arriveranno sicuramente novità più in là.