La Carta d’Identità Elettronica, rilasciata nella sua ultima versione CIE 3.0 il 4 Luglio 2016, si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Italia. Ad oggi, quindi, quest’ultima risulta essere obbligatoria per tutti i cittadini Italiani che rinnovano o che ne richiedono una per la prima volta. Il nostro Governo, inoltre, ha sviluppato un app per Smartphone, CIE ID che, di fatto, permette di digitalizzare in pochi attimi il proprio documento d’identità elettronico.

Molteplici sono state le critiche in merito all’affidabilità ed alla sicurezza di questo servizio ma, di recente, il Ministero dell’Interno e delle Zecca di Stato, prove alla mano, hanno smentito ogni fake news a riguardo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

CIE ID: ecco l’app ufficiale per digitalizzare la tua Carta d’Identità Elettronica

Basta uno Smartphone compatibile con chip NFC ed il gioco è fatto. Avvicinando semplicemente il proprio cellulare alla Carta d’Identità Elettronica, infatti, attraverso l’app CIE ID è possibile trasformare in forma digitale tutti i dati del proprio documento identificativo. I protocolli di sicurezza, stando a quanto riportato, risultano essere eccellenti. Firewall ed algoritmi molto potenti di fatto, proteggono i nostri dati da eventuali attacchi informatici da parte di Hacker.

Il sistema, di fatto, si presenta altamente versatile e soprattutto molto comodo per l’accesso ai servizi online, e non, della Pubblica Amministrazione. Si tratta quindi di una moda obbligata per snellire i vari processi burocratici e digitalizzare anche la parte amministrativa che, fino a poco tempo fa, risultava essere molto lenta.

Sono molteplici, ad oggi, le idee simili a CIE ID. Apple, di fatto, ha da poco avanzato la proposta di instituire il cosiddetto Passaporto Digitale, presentando di fatto i primi brevetti. Proseguendo in questa direzione, quindi, ben presto potremo riporre il nostro portafogli nel cassetto che, di fatto, verrà sostituito in tutto e per tutto dagli Smartphone.