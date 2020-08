Carrefour asseconda le necessità e le richieste dei consumatori italiani, proponendo in cambio un volantino SottoCosto appositamente pensato per coloro che vogliono spendere poco o niente, e godere nel contempo di prodotti dalla qualità estremamente elevata.

La campagna promozionale attiva da oggi, 28 agosto 2020, non è altro che il più classico SottoCosto, ovvero una soluzione che prevede sconti importanti, ma limitati nei quantitativi effettivamente disponibili. Il consiglio è quindi di recarsi in negozio il prima possibile, proprio perché una volta terminati, non verranno riforniti.

Volantino Carrefour: le offerte dai grandissimi sconti

Nell’ultimo periodo stiamo notando una certa predilezione da parte delle aziende verso il mondo Apple, anche Carrefour non si smentisce e decide comunque di scontare l’iPhone Xr a soli 569 euro, raggiungendo un prezzo estremamente basso ed alla portata di tantissimi consumatori in Italia (la versione è da 64GB di memoria interna).

L’alternativa è rappresentata da alcuni modelli Android decisamente più economici, quali sono ad esempio Samsung Galaxy A41, in vendita alla cifra finale di 229 euro, oppure uno Xiaomi Redmi Note 8T disponibile a 149 euro.

Non fermatevi però ai soli smartphone, ampliate i vostri orizzonti arrivando anche alle Apple AirPods in promozione a 129 euro, oppure anche all’ottimo Samsung Galaxy Tab 8 alla modica cifra di 159 euro. Per ogni altra informazione in merito al volantino Carrefour citato direttamente nel nostro articolo, correte ad aprire le pagine che trovate inserite.