Con le spiagge affollate o le centinaia di persone in vacanza subire un furto è all’ordine del giorno. Occorre prestare particolare attenzione in ogni situazione per evitare il peggio. Uno degli oggetti che viene maggiormente preso di mira e proprio il nostro smartphone, sia per la rivendita illegale nel mercato dell’usato, sia per i dati contenuti al suo interno.

Sarebbe bene per ogni utente consapevole di questo rischio, di conoscere in partenza i rischi legati al furto del proprio dispositivo e i metodi previsti dal proprio operatore per il blocco del dispositivo e della propria sim. Vi ricordo inoltre di impostare sempre un pin per lo sblocco o una sequenza di sicurezza. Certamente i ladri verranno rallentati nelle loro azioni fraudolente e avrete qualche minuto in più per disattivare tutto in sicurezza. Inoltre, vi sconsiglio di immettere pin di carte e password dei vostri account nella vostra rubrica o nelle note. Il rischio di perdere ben più del vostro smartphone è altissimo e potrebbe capitarvi di dover bloccare anche il conto corrente.

Ma vediamo insieme le modalità di blocco della sim per i vari operatori nazionali.

Blocco sim con TIM

Sono due le modalità per bloccare la sim dell’operatore Tim. Il metodo più immediato è quello di contattare il 119, comunicare i propri dati, il proprio numero di telefono e richiedere il blocco della sim. Per chi invece è registrato su MyTim, tutta l’operazione è facilmente raggiungibile in pochi click sul proprio account.

Non dimenticatevi che in caso di ritrovamento della sim è possibile richiedere la riattivazione, senza perdere dati né abbonamento a proprio carico.

Blocco sim con Vodafone

Le procedure sono le stesse descritte sopra. Occorre chiamare il numero di assistenza Vodafone 190, e comunicare all’operatore la volontà di bloccare la propria sim. Dopo alcune domande volte a confermare la propria identità, l’operatore procedere con l’operazione.

Per richiedere un duplicato della propria sim, sarà necessario rivolgersi ad un centro Vodafone con la copia della denuncia di furto o smarrimento e il proprio documento di identità. Il costo del duplicato sarà di 8€.

Blocco sim con WindTre

Per ottenere assistenza con WindTre basta chiamare il numero 159 e, come negli altri casi, comunicare la volontà di bloccare la sim smarrita o rubata. In alternativa è possibile ricevere assistenza presso la propria area personale su internet o tramite app.