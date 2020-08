I prezzi del nuovo volantino Bennet sono a dir poco incantevoli, rappresentano una delle migliori campagne promozionali del periodo, grazie alle quali il risparmio è garantito su ogni acquisto effettuato direttamente in negozio.

L’unica limitazione alla base della soluzione corrente è proprio questa, l’accesso non è consentito sul sito ufficiale dell’azienda, ma solo ed esclusivamente in negozio. Il consumatore dovrà necessariamente recarsi personalmente nel punto vendita per completare l’acquisto.

Bennet: tantissimi sconti per gli utenti

Il volantino Bennet è sicuramente caratterizzato da un apprezzamento da parte dell’azienda verso il mondo Apple, data la presenza di un fortissimo sconto sull’Apple iPhone Xr, un modello non proprio recentissimo, ma ancora perfettamente in grado di far drizzare le orecchie ai consumatori, in vendita a soli 549 euro (versione no brand con garanzia di 24 mesi).

L’attenzione per i dispositivi con sistema operativo Android non altrettanto curata e ben fatta, data infatti la presenza di pochissimi modelli, e sopratutto veramente economici. Il più costoso resta il Samsung Galaxy A70 disponibile a 269 euro, affiancato addirittura da Alcatel 1, Huawei Y5 2019 o Alcatel 1 SE, tutti in vendita a meno di 100 euro.

Il volantino Bennet non è poi tanto altro, trovano posto alcuni sconti su televisori ed elettrodomestici, con un piccolo accenno agli altoparlanti, con lo speaker portatile in promozione a soli 34,90 euro. Per conoscere da vicino la campagna promozionale potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite direttamente nel nostro articolo.