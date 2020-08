Una delle spese più scottanti che certamente ogni automobilista deve affrontare è sicuramente quella legata al carburante, benzina e gasolio infatti obbligano ogni utente a corrispondere delle uscite mensili non indifferenti, con la benzina che detiene il primato come carburante più costoso, seguita dal gasolio per i motori diesel che presto però si allineerà alla sorella maggiore.

Lo Stato, nelle regioni di zona 1 ha quindi deciso di avviare un programma test di agevolazioni, si tratta delle regioni e quindi dei comuni confinari, i quali vedranno attiva questa iniziativa di incentivi fino al 30 Settembre, vediamo i dettagli.

Incentivi come sconto

I contributi regionali così, in quelle particolari regioni, saliranno a ben 29 centesimi al litro per la benzina e a 20 per il gasolio. Confermato inoltre lo sconto di 5 centesimi aggiuntivi per le auto ibride.

A deciderlo è stata la Giunta del Friuli Venezia Giulia, sotto la spinta dell’assessore all’Energia, Scoccimarro.

L’erogazione di questo sconto maggiorato partirà dalla prossima settimana, giusto per dare il tempo alle varie regioni di mettersi in contatto e concordare il da farsi con le varie compagnie petrolifere presenti sul territorio e che gestiscono le stazioni di rifornimento.

Stando alle dichiarazioni della giunta, non arriveremo ad un euro al litro come in Slovenia, ma se le compagnie ci verranno incontro con alcuni sconti riusciremo a fare il pieno con appena 1 o 4 euro in più rispetto allo stato ad Est del nostro.

Si tratta di un’iniziativa dai possibili risvolti molto interessanti, dal momento che gli automobilisti che vivono in quelle zone non dovranno più fare 20 o 30Km per fare il pieno in Slovenia, ma potranno comodamente farlo in Italia, contribuendo sia a ridurre le emissioni si alle accise che esige lo Stato Italiano.