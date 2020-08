You: la terza stagione lascerà i fan della serie tv a bocca aperta

A pochi giorni dall’uscita della seconda stagione, giungeva alle orecchie di tutti la notizia di un rinnovo di You 3. Deadline riferì che lo Stato della California aveva riservato 7.213.000 dollari di tax credit per un possibile terzo capitolo della serie di Netflix. Oggi la notizia è certa: la terza stagione si farà senza alcun dubbio.

Nel gennaio del 2019 la produttrice Sera Gamble aveva già espresso alcune idee circa la nuova parte affermando: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.”

YOU: il cast e la trama della nuova serie televisive

Il tempo ha continuato a scorrere e l’arrivo della serie è sempre più vicino. Prima di partire senza preavviso con gli spoiler, vediamo intanto da chi sarà composto il cast. Dalla prima alla seconda stagione i personaggi sono stati in parte sostituiti. Sarà perché la maggior parte di loro sono stati uccisi nel percorso delle puntate… ad ogni modo il punto fermo rimane comunque Penn Badgley, interprete di Joe Goldberg, il quale con la seconda season ha cambiato nome in Will Bettleheim. Inoltre rivedremo sicuramente Victoria Pedretti e la sua Love Quinn. Ma anche Jenna Ortega (Ellie), Adwin Brown (Calvin) e Robin Lord Taylor (Will). O Marielle Scott (Lucy), Melanie Field (Sunrise), Charlie Barnett (Gabe) e Danny Vasquez (Fincher).

Per quanto riguarda la trama invece facciamo un salto nel passato. Nelle stagioni precedenti avevamo visto Joe, libraio di New York, completamente ossessionato da una giovane donna di nome Guinevere Beck (sua cliente). Potrà mai, Joe, aver messo occhio su una nuova donna? Va anche tenuto conto che adesso il protagonista è divenuto padre. Egli, non avendo avuto delle buone figure genitoriali, si comporterà nel modo adeguato con il proprio figlio? Staremo a vedere per il 2021.