Negli ultimi anni abbiamo assistito a diverse aziende che hanno offerto l’integrazione di smartphone con PC. Un esempio sono Huawei Share, Samsung e Microsoft. Quest’ultime offrono un’integrazione più stretta tramite un’app sul tuo telefono.

Secondo le ultime indiscrezioni anche il colosso cinese Xiaomi sta pensando di lanciare una nuova integrazione che permetta di controllare il proprio smartphone direttamente dal PC. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi a breve vi permetterà di controllare lo smartphone dal PC

Nell’ultimo periodo sembrerebbe essere emerso che ora sia il momento che Xiaomi fornisca una nuova funzionalità ai propri utenti. Sembra che XDA-Developers abbia individuato e confermato una cosiddetta applicazione Device Control nell’ultima beta MIUI 12 per Mi 10 Ultra. Proprio come la possibilità per gli utenti di controllare i loro telefoni Samsung su Windows tramite l’app “Il tuo telefono”, l’applicazione Xiaomi Device Control consente essenzialmente di controllare il proprio telefono da un PC compatibile.

La funzione Screen Combo per la precisione, ti consente di trasmettere lo schermo dello smartphone direttamente sul PC tramite Wi-Fi, consentendo anche di trasferire i file in questo modo utilizzando le azioni di trascinamento della selezione. Si ritiene inoltre che sia possibile avviare più finestre dello schermo del telefono per eseguire diverse app sul PC.

XDA ha inoltre segnalato che l’applicazione e le funzionalità sono attualmente limitate allo smartphone Xiaomi Mi 10 Ultra e al laptop Mi Noteboook Pro 15 2020 ma si aspetta il supporto per più dispositivi in ​​futuro. L’outlet segnala inoltre che l’applicazione dovrebbe essere lanciata il mese prossimo con una versione stabile ad ottobre.