Quando ci si connette su WhatsApp bisogna sempre prestare molta attenzione a tutti quelli che possono essere i possibili rischi per la propria sicurezza online. La chat di messaggistica istantanea negli ultimi anni, rispetto ai primi, ha effettuato grandi passi per garantire i maggior standard ai suoi utenti. L’arrivo di strumenti come la crittografia end to end mette sicuramente a riparo da insidie e minacce, ma non in maniera definitiva. Gli utenti, infatti, di giorno in giorno sono costantemente esposti ad alcuni messaggi pericolosi.

WhatsApp, cancellare assolutamente tutti questi tipi di messaggi pericolosi

In quest’anno caratterizzato per forza di cose dall’emergenza Coronavirus, attraverso la chat si sono condivisi messaggi palesemente fasulli sul virus. La gran parte di queste comunicazioni aveva al suo interno un link. Gli utenti devono prestare molta attenzione proprio a questo genere di messaggi che indirizzano al click di un link. La sicurezza online, infatti, potrebbe essere a serio rischio.

Con la stessa tecnica delle comunicazioni sul Covid, i malintenzionati della chat hanno anche condiviso fake news relative al futuro di WhatsApp, come quella di un ritorno ai profili a pagamento). La metodologia messa in atto dai cybercriminali è quella oramai riconosciuta del phishing. Proprio con l’espediente del link, si cerca di invitare il malcapitato di turno alla condivisione di informazioni riservate.

Ogni qual volta si legge un messaggio da fonte non verificata, si deve alzare il proprio campanello d’allarme. Il consiglio sempre utile per evitare di trovarsi in guai seri è quello di eliminare ogni messaggio che può sembrare anche minimamente sospetto.