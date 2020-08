WhatsApp: nuovo aggiornamento a sorpresa porta interessanti novità

Una delle peculiarità di base di WhatsApp è quella di riportare sempre nuovi aggiornamenti che riescano a tenere a bada la concorrenza. Il colosso della messaggistica istantanea è diventato tale grazie a questa caratteristica, la quale continua a dimostrarsi una di quelle più interessanti.

Gli utenti infatti sono sempre lì che attendono il nuovo update, il quale poi arriva puntuale a risolvere qualsiasi tipo di problematica. Non solo bugfix però, visto che le novità che riguardano il colpo d’occhio sono state davvero tante e soprattutto in questi mesi. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, WhatsApp sarebbe per mettere a disposizione del suo pubblico un nuovo aggiornamento che comporterà qualche cambiamento.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento per la versione stabile porta diverse novità per tutti

Il nuovo aggiornamento che WhatsApp ha previsto per gli utenti nelle prossime settimane porta una serie di novità davvero interessanti soprattutto sulla piattaforma Android. La più interessante di queste riguarderà certamente gli stickers.

In questo caso infatti ce ne saranno tanti nuovi, i quali andranno a comporre un pacchetto che verrà rilasciato anche per le versioni più obsolete del mondo Android. Ovviamente Apple non resterà sprovvista di questa novità, anche se attualmente pare che l’aggiornamento arriverà prima sui dispositivi marchiati a fuoco del robottino verde. Non resta dunque che attendere l’arrivo dell’update, il quale certamente comprenderà tutti gli utenti in tutto il mondo. Ovviamente, nel momento in cui non dovesse andarvi di aspettare, potete scaricare la versione beta per provare subito gli aggiornamenti in fase di test.