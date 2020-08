Il tempo passa e a quanto pare anche le applicazioni più performanti continuano a migliorarsi per lasciare indietro la concorrenza. Il perfetto esempio è fornito ogni anno da WhatsApp, che ogni mese peraltro lancia delle novità sia sotto al cofano per migliorare l’applicazione in termini di performance, sia per quanto riguarda novità visive. Gli utenti sono dunque molto contenti di quanto visto durante gli ultimi tempi, anche se qualcuno sarebbe ancora preoccupato dalle varie problematiche che possono derivare da un’applicazione di messaggistica.

Sembrerebbe infatti non essere scomparsa la questione truffe, la quale continua ad essere tra le più discusse. Sono infatti tantissimi gli utenti che ogni giorno hanno paura di essere ingannati dei soliti messaggi che si trasmettono tramite le chat. Nel frattempo uno di quei fenomeni che sembrava essere stato debellato, ovvero lo spionaggio, sarebbe tornato di moda grazie al nuovo metodo.

WhatsApp, con questo trucco tutti gli utenti possono spiare chi vogliono in ogni momento della giornata

Le segnalazioni sono state tantissime riguardo ad una nuova applicazione che avrebbe visto gli utenti spaventarsi ancora una volta. WhatsApp ha eliminato lo spionaggio diversi anni fa, con tutte le applicazioni a pagamento che ad oggi sono praticamente nulle. Nel frattempo però è arrivata una nuova piattaforma che permetterebbe di capire quali sono i movimenti di un qualsiasi utente all’interno della chat.

Il nome da prendere in considerazione è Whatsapp Tracker, App gratuita che offre l’opportunità di conoscere l’orario preciso di entrata o di uscita da WhatsApp di qualsiasi utente decidiate di monitorare. Quando la persona che state spiando si muoverà in entrata o in uscita, ecco sul vostro smartphone una notifica. L’app è legale e gratuita.