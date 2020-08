Nell’enorme panorama di offerte mobile attualmente disponibili sul mercato italiano, spicca sicuramente una soluzione Vodafone decisamente interessante e ricca di contenuti da proporre ai fortunati consumatori che la possono richiedere sul proprio numero.

Stiamo ovviamente parlando della rinomata Special Unlimited Edition, una promozione da soli 7 euro al mese (da versare direttamente tramite credito residuo), con la quale sarà possibile accedere a 50 giga di traffico dati alla massima velocità, passando anche per illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

Vodafone: chi può attivare l’offerta

L’offerta indicata nell’articolo, sfortunatamente, non risulta essere alla portata di ogni singolo consumatore, a conti fatti vi possono accedere solamente coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da uno dei tantissimi operatori virtuali (che non siano però i cosiddetti semivirtuali, quali sono Very Mobile, ho.Mobile, LycaMobile e Kena Mobile).

La richiesta di attivazione deve essere necessariamente presentata nei punti vendita fisici, con contestuale portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere non è particolarmente elevato, nello specifico corrisponde a 10 euro, necessari proprio per acquistare la SIM su cui poi sarà necessario portare il numero di telefono.

A differenza di tante altre offerte WindTre, la Vodafone Special Unlimited Edition non presenta vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente può effettivamente richiedere la portabilità del proprio numero in un qualsiasi momento, senza dover temere di pagare penali o altro tipo di costi aggiuntivi.

La promozione è disponibile per tutto il mese di settembre, salvo indicazioni differenti.