Trony nasconde all’interno dell’ultima campagna promozionale un volantino assolutamente incredibile, gli utenti possono approfittare di un elevato quantitativo di sconti e di riduzioni di prezzo, tutti attuati proprio su alcuni dei modelli più richiesti del periodo.

Fino al 2 settembre il volantino attuale risulta essere disponibile solo in alcune regioni del nostro paese, più precisamente parliamo di Abruzzo, Repubblica di San Marino, Veneto, Marche, Molise e Emilia Romagna. Le compravendite potranno essere completate solamente nei punti vendita fisici, non altrove in Italia o comunque sul sito ufficiale dell’azienda.

Per i codici sconto Amazon e tutte le offerte speciali, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram.

Volantino Trony: gli sconti sono alla portata di tutti

Il volantino Trony cerca in parte di accontentare tutte le fasce di utenti, a partire da coloro che vogliono raggiungere l’acquisto di uno smartphone particolarmente costoso, quale è ad esempio il Samsung Galaxy S20, in vendita finalmente a soli 599 euro. Sempre parlando della stessa linea di prodotti, ricordiamo la presenza anche di un buonissimo Galaxy S20+, in promozione alla cifra finale di 779 euro.

Volendo invece spendere meno, ma sempre puntando verso dispositivi qualitativi, l’occhio cade su Huawei P40 a 649 euro (attenzione però all’assenza dei servizi Google), per arrivare infine su LG Velvet in promozione a 549 euro (ottimo prodotto sia esteticamente, che in termini di prestazioni generali).

Naturalmente si trovano anche tantissime altre offerte pensate appositamente per invogliare il consumatore all’acquisto, scopritele nelle pagine inserite nell’articolo, ricordando anche la presenza del Tasso Zero, ovvero della possibilità di finanziamento senza interessi con pagamento tramite conto corrente.