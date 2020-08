Viaggiare con i treni è un esperienza che, se vista oltre il semplice trasporto, può far rivivere emozioni ormai perdute ai giorni nostri. Un esempio di cosa possa essere un viaggio in treno è ben rappresentato dalla tratta che da Isernia raggiunge Sulmona. Il percorso ferrato si snoda per 129 Km di cui una buona parte caratterizzata da gallerie e viadotti.

Il passaggio tra colline e montagne lo rende un folcloristico viaggio sia durante la stagione estiva che in inverno, periodo caratterizzato dalle forti nevicate che gli hanno fruttato il nome di Transiberiana d’Italia. Ma il vero fascino del viaggio, della durata di circa 2 ore e 30 minuti, sta nella natura storica del tragitto, percorso interamente da carrozze costruite negli anni 20 e 30.

Treni: un viaggio nella natura italiana

Il percorso ferroviario tra Sulmona e Isernia è percorribile già dall’1 di agosto; messi in commercio dei pacchetti turistici che includono il viaggio in treno e il pernottamento. La zona è ricca di splendi scorci da visitare e il viaggio in treno regala una bellissima panoramica su una natura eclettica e cangiante anche in base alla stagione del viaggio.

L’itinerario, durante il periodo estivo, può essere arricchito da escursioni tra i boschi di cerro e tiglio tipici delle zone e le lunghe spiagge del mare molisano. L’inverno invece offre dei suggestivi paesaggi innevati ottimi per le ciaspolate oltre che gli accoglienti mercatini natalizi. La zona dunque offre fantastiche esperienze per tutti i gusti tra borghi arroccati e una squisita cucina locale tutta da scoprire.