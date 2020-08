TCL 10 Plus e TCL 10 SE sono disponibili in Italia, andando ad ampliare la Serie TCL 10 che ha segnato l’ingresso a livello globale dell’azienda nel mercato mobile. Entrambi gli smartphone sono dotati di TCL NXTVISION, una tecnologia proprietaria che offre immagini mozzafiato, con colori più nitidi, profondi e fedeli alla realtà.

TCL: arrivano in Italia i nuovi TCL 10 Plus e TCL 10 SE

TCL 10 Plus sfoggia un display AMOLED curvo da 6,47 pollici con risoluzione FullHD+ ed offre una serie di modalità pensate per rendere la visualizzazione dei contenuti più piacevole e rilassante per gli occhi, come l’Adaptive Tone, la Reading Mode, l’Eye Comfort Mode e la Dark Mode.

Questo smartphone dispone di un comparto fotografico composto da quattro fotocamere, di cui un sensore da 48 MP dotato di funzionalità AI e supporta la modalità Stop Motion Video. TCL 10 Plus è disponibile in Italia nei colori Moonlight Blue e Starlight Silver a partire da 399,00€ nella versione 6+256GB.

TCL 10 SE, invece, è dotato di un display da 6,52 pollici ed è alimentato da un processore octa-core. Dispone di una tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP e funzionalità AI, riconoscendo e migliorando le scene in tempo reale.

TCL 10 SE è dotato di una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica inversa. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni ispirate alla natura Polar Night e Icy Silver, al prezzo consigliato di 229,00 €.

TCL risponde alla richiesta dei propri clienti di una varietà di dispositivi che si adattino al loro stile di vita e alle loro tasche. L’aggiunta di TCL 10 Plus e TCL 10 SE alla nostra linea di prodotti Serie 10 è solo uno dei tanti passi che stiamo compiendo per costruire un’ampia gamma di dispositivi dalle caratteristiche premium ma a prezzi contenuti”, ha dichiarato Aaron Zhang, Vice Presidente e General Manager of Global Sales & Marketing di TCL Communication. “I nuovi TCL 10 Plus e TCL 10 SE evidenziano chiaramente la nostra volontà di offrire un design elegante e sofisticato con una grafica migliorata, per un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti”.