In seguito all’annuncio ufficiale, a partire dallo scorso 25 agosto 2020, Sky ha deciso di espandere il proprio servizio di rete fissa in Fibra FTTH, Sky Wifi, anche ai nuovi clienti.

Quest’ultimi infatti possono attivare la nuova offerta denominata Sky Wifi + Sky TV. Rimangono le offerte per i già abbonati con una nuova promo: fino a 6 mesi gratis con Sky Extra. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sky Wifi: anche i nuovi clienti possono abbonarsi ad un prezzo super

Vi ricordo che Sky Wifi è stato lanciato ufficialmente lo scorso 16 Giugno 2020, a seguito della presentazione live del CEO di Sky Italia Maximo Ibarra, ma finora le prime offerte commercializzate sono rimaste attivabili in anteprima soltanto per i già abbonati alla Pay TV. A partire dal 25 agosto 2020 invece, l’operatore permette anche ai non abbonati della Pay TV di richiedere l’attivazione del servizio fibra con l’offerta dedicata denominata Sky Wifi + Sky TV.

Come avrete potuto intuire, non sarà comunque possibile ottenere il solo servizio di rete fissa, ma l’offerta prevede una soluzione Triple Play, ossia un bundle che comprende internet, voce e TV, in questo caso via internet senza parabola. In dettaglio, Sky Wifi + Sky TV combina una linea fissa con l’offerta base Wifi Smart, la quale comprende l’attivazione di una linea in Fibra FTTH con internet illimitato con velocità di navigazione fino a 1Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload, chiamate a consumo, il modem Sky Wifi Hub con la Sky Wifi App al prezzo di 29.90 euro al mese con attivazione gratuita invece di 49 euro.

Sky TV invece comprende l’abbonamento alla Pay TV di Sky con Sky HD e il decoder Sky Q collegato via internet senza parabola al costo di 10 euro al mese per i primi 36 mesi, poi a 28 euro al mese. L’offerta Sky Wifi + Sky TV ha un costo complessivo di 39,90 euro al mese per i primi 36 mesi, successivamente, senza gli sconti di Sky TV, passa a 57.90 euro al mese.