Dove eravamo rimasti? Era la seconda stagione di Sex Education, quando Otis concluse la relazione con Ola (Patricia Allison) e il rapporto ormai conflittuale con l’amica Maeve (Emma Mackey). A fare da sfondo alle “separazioni” vi era una grave epidemia di clamidia, la quale portò inevitabilmente la scuola superiore ad uno studio approfondito dell’educazione sessuale. Per giunta il vecchio cast si era arricchito con l’arrivo di Chinenye Ezeudu interprete di Viv, (ottima studentessa sfortunata in amore). Ne presero parte anche Sami Outalbali il quale vestì i panni di Rahim, (studente francese che scatenò enorme scalpore). E infine George Robinson nei panni di Isaac.

Sex Education: le nuove puntate

La terza stagione di Sex Education, scontato dire che farà il suo degno ritorno, ha subito un cambio di rotta a causa dell’emergenza Covid-19. Pertanto la data non è ancora stata stabilita ma si vocifera l’arrivo in una possibile primavera 2021. La stessa creatrice aveva affermato: “Amo scrivere per questi personaggi. È un gruppetto ben assortito e penso che i temi dello show (il sesso e le relazioni) offrano spunti infiniti. Quindi credo che la serie possa andare avanti fin quando Netflix me la lascerà scrivere“. Laurie Nunn inoltre aggiunse: “Ho sempre pensato che le serie teen debbano terminare prima che i protagonisti vadano all’università. Se invece si continuano a raccontare le storie del liceo, attori che intanto diventano trentenni finiscono per interpretare ancora degli adolescenti”. Quest’ultima affermazione, a dir la verità, ci ha lasciati un po’ spiazzati.

Il cast non subirà delle modifiche, torneranno: Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey), Eric (Ncuti Gatwa), Ola (Patricia Allison), Aimee (Aimee Lou Wood), Jackson (Kedar Williams-Stirling), Adam (Connor Swindells), Anwar (Chaneil Kular), Ruby (Mimi Keene), Olivia (Simone Ashley), Lily (Tanya Reynolds) e Jakob (Mikael Persbrandt). E, RULLO DI TAMBURI… gli sceneggiatori sono in cerca di un nuovo personaggio che abbia un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, pertanto sono aperti i casting!