Varie indiscrezioni su quelle che saranno le prossime mosse di Samsung offrono informazioni alquanto ingarbugliate da interpretare come indizi possibili ma non certi. E’ soprattutto quanto emerso circa la fine della serie Galaxy Note e l’avvento dei nuovi Galaxy S21 che crea un po’ di confusione. Da quanto emerso si presume che il colosso abbia intenzione di lanciare uno dei Samsung Galaxy S21 con la S Pen. Quest’ultima ha sempre caratterizzato la linea Galaxy Note, dunque, la decisione di Samsung di abbinarla a dispositivi sostanzialmente differenti sta particolarmente attirando l’attenzione.

Samsung Galaxy S21 Ultra potrebbe arrivare con la S Pen!

Le indiscrezioni circa la serie Samsung Galaxy S21 fino ad ora trapelate suggeriscono che i modelli presentati dal colosso saranno tre e che uno di questi sarà lanciato insieme alla S Pen. La notizia ha suscitato curiosità poiché la mossa del colosso potrebbe velare l’intenzione di mettere fine alla produzione di nuovi dispositivi della serie Galaxy Note i quali si distinguono proprio perché dotati di S Pen.

In realtà, stando a quanto recentemente segnalato dal leaker @IceUniverse e riportato da androidworld.it, Samsung non ha alcuna intenzione di interrompere la linea Galaxy Note, a prescindere dalla decisione di dotare il Samsung Galaxy S21 Ultra di S Pen.

Quanto affermato è ovviamente frutto di indiscrezioni che potrebbero non rispecchiare la realtà. Per ottenere conferme sarà necessario attendere l’arrivo di nuovi indizi e quindi la presentazione dei dispositivi in questione. Il colosso non ha ancora comunicato una data di ufficiale ma sappiamo che il lancio dovrebbe avvenire nei primi mesi del prossimo anno.