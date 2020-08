Arriva in tutta Europa una nuova offerta per l’abbonamento al PS Plus di Playstation. Il servizio in abbonamento messo a disposizione di tutti gli utenti PlayStation in promo dal 25 agosto all’1 settembre con un’offerta da non farsi scappare. Ps Plus mette a disposizione degli utenti abbonati tantissime possibilità che arricchiscono incredibilmente l’esperienza di gioco.

In primis permette l’accesso alla modalità online di tutti i giochi in cui è disponibile, dando la possibilità di entrare in party con i propri amici e condividere le proprie partite. Inoltre l’abbonamento a PS Plus garantisce almeno due giochi mensili gratuiti da poter scaricare sulla propria console; i giochi scaricati resteranno disponibili fintanto che l’abbonamento resterà attivo. L’abbonamento garantisce poi una serie di sconti, anche questi mensili, su un sacco di titoli e, per finire, anche 10 GB di spazio per l’archiviazione dei dati in cloud.

PS Plus: la nuova promo da non perdere

Come detto a partire dal 25 agosto fino al 1 di settembre l’abbonamento al PlayStation Plus è in promozione; tuttavia l’offerta è riservata a coloro che non hanno ancora attivato il Plus o a chi lo ha lasciato scadere, trovandosi momentaneamente sprovvisto. Non è dunque possibile sfruttare la promo per allungare la durata del proprio abbonamento.

La promozione prevede una riduzione del 25% del normale prezzo; L’abbonamento annuale costerà dunque 44,99 euro invece dei classici 59,99 euro. Inoltre Sony ha comunicato che, in caso di acquisto al lancio della nuova PS5 i servizi Ps Plus, qualora si avesse un abbonamento attivo, potrebbero essere trasferiti sulla console di nuova generazione.