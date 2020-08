Nel Play Store c’è ancora spazio per i regali con offerte e tempo disponibili per quelle che sono le nuove app Gratis che Google concede tra le proposte a pagamento. Utility, giochi e strumenti per personalizzare il telefono che normalmente sarebbero a pagamento diventano a costo zero per tutti. Come per le promo di ieri non hai bisogno di nulla tranne che del tuo smartphone e di un account Google per scaricare queste fantastiche proposte. Ma fai in fretta, le iniziative potrebbero scadere da un momento all’altro. Ecco cosa abbiamo oggi.

Play Store sta regalando app Premium con sconti da pazzi

Le proposte di oggi sono particolarmente accattivanti. Una volta scaricate saranno nostre per sempre con la garanzia di aggiornamenti periodici e gratuiti a tempo indeterminato. Tanti stanno approfittando della situazione. Fallo anche tu con il meglio delle app Android senza pubblicità e con funzioni avanzate.