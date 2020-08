La Patrimoniale non è altro che una imposta, ma non una qualsiasi. Nell’epicentro della pandemia la rete è stata infestata da un cumulo di fake news facenti capo ad una lunga serie di assurdità e procurati allarmi vertenti su più fronti. Uno di questi è stato il prelievo forzato dai conti di persone fisiche, giuridiche ed aziende in grado di rilanciare economicamente il Paese sottoposto alla crisi finanziaria e di Governo.

La notizia, proposta a più riprese da un sedicente manipolo di troll, è stata finalmente smentita dall’intervento del Ministero dell’Economica. Grazie al profilo Facebook di Laura Castelli abbiamo ora la certezza che non ci sarà alcuna tassa a gravare sulla già difficile situazione delle famiglie italiane di risparmiatori. Ecco quanto è stato riportato nel nuovo comunicato ufficiale.

Addio patrimoniale: state tranquilli, i vostri soldi non sono mai stati così al sicuro

“In queste ore, gira con insistenza, nelle varie chat, l’ennesima bufala. Voglio dirlo con forza, non c’è nessuna “Virus Tax”. Abbiamo chiuso un decreto con le risorse deliberate dal Parlamento, che ha autorizzato uno scostamento dei saldi di bilancio di 25 miliardi. Chiunque voglia speculare con false notizie su eventuali tasse, si metta la mano sulla coscienza. Non c’è nulla di più falso.

In un momento particolarmente delicato per il Paese, mi sento di chiedere un aiuto anche al mondo dell’informazione per isolare le fake news. Noi, maggioranza e opposizione, stiamo collaborando, più che mai, per mettere in campo tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti del coronavirus, sia dal punto di vista sanitario, che da quello economico. Faremo tutto quello che serve per sostenere l’Italia e gli italiani.”

A fronte di queste parole sembra non ci possano essere dubbi in merito all’imprevisto di una patrimoniale di rientro. Tante, invece, sono le misure previste a sostegno delle famiglie che a valle della pandemia possono contare su incentivi ad hoc per ristrutturazioni, mobilità in strada e sconti per le utenza di Luce e Gas.