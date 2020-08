Gran parte del risparmio degli italiani rimane parcheggiato nei conti correnti privo di interessi invece di essere investito in depositi a termine. Di conseguenza, i risparmiatori perdono del rendimento anno dopo anno,

afferma Tim Sievers, CEO e fondatore di Deposit Solutions, aggiungendo che

Per le banche di quei paesi in cui i risparmiatori fanno minor affidamento su depositi a termine, il finanziamento tramite depositi è più costoso di quello che dovrebbe essere. La nostra piattaforma collega già più di 150 banche in 20 paesi europei. In questo modo diamo nuova vita all’idea di un mercato unico europeo.

Gli italiani sono dei risparmiatori di denaro

L’aria di crisi e l’emergenza Covid ha probabilmente fatto paura ai cittadini italiani, che si sono trasformati in formichine di fronte all’incertezza del futuro. Se cinque anni fa gli europei avevano depositato il 39% dei risparmi su conti correnti (2.547 miliardi di euro), la cifra nel 2015 è cresciuta quasi del 50% (3.984 miliardi di euro). Rispetto crescita di volume di denaro depositato nei conti correnti, le soluzioni a tempo determinato sono rimaste stabili negli ultimi cinque anni, salendo a 3.924 da 3.972 miliardi.

Molto denaro nei conti correnti ma pochissimi investimenti. La tendenza degli italiani a conservare i soldi in conti correnti infruttiferi non è mai stata così alta come nel 2020. Lo rivela un’analisi pubblicata recentemente da Deposit Solutions, società fintech e piattaforma leader nell”Open Banking per i depositi. Ammonta a 790 miliardi di euro il volume dei conti correnti italiani. Una sfida che la piattaforma di Open Banking propone di risolvere con la promozione dello sviluppo del mercato europeo.