Luce e Gas non sono cose a cui possiamo rinunciare nel nostro vivere quotidiano. In alcuni casi l’uso dell’energia elettrica è addirittura indispensabile. Si pensi ai degenti che sono costretti ad ottenere cure in casa tramite appositi macchinari elettrici. Ma, più in generale, non esiste abitazione in cui non risultino attive le componenti energia che spesso possono risultare davvero dispendiosi in assenza di opportune promozioni ad hoc.

Senza districarsi tra tariffari ed offerte speciali scopriamo che ARERA ha comunicato quelli che sono i requisiti essenziali per accedere ai bonus energetici che concedono, così come stabilito sul sito ufficiale, fino a 200 Euro di indennizzo per famiglia. Scopriamo subito quali sono le condizioni essenziali per ottenere tutto questo.

Bonus Gas

Per accedere allo sconto occorre:

nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; famiglia con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

Bonus Luce

Altrettanto appetibile il bonus luce per il quale è necessario trovarsi nelle seguenti condizioni:

appartenenza ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

In tal caso lo sconto varia in relazione alla compresenza di uno o più elementi del nucleo familiare secondo questo elenco: