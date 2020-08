Iliad anche in estate ha visto crescere il suo già ampio bacino di clienti affezionati. A differenza di altri operatori, il provider di telefonia francese ha messo a disposizione di tutti gli abbonati le soglie offerte, già ampiamente conosciute dal grande pubblico. La strategia commerciale di Iliad tuttavia continua ad essere vincente.

Iliad ed i tre servizi low cost che tutti gli utenti ricevono con le ricaricabili

La fortuna di promozioni come la Giga 50 e Giga 40 non sta soltanto nelle soglie di consumo quasi illimitate e nei prezzi low cost. Gli utenti che si affidano a queste due ricaricabili, infatti, possono beneficiare anche di un pacchetto extra con tre servizi esclusivi a costo zero.

Tra i vantaggi, in termini assoluti, di chi si abbona ad Iliad spicca quello delle telefonate gratuite verso i paesi esteri. Tutti i clienti che attivano o che hanno attivato una SIM con l’operatore transalpino possono comunicare senza limiti con amici e parenti fuori dai confini nazionali. La lista dei paesi compatibili alle chiamate gratuite prevede ben sessanta nazioni.

Anche la segreteria telefonica con Iliad è a costo zero. Gli abbonati che attivano, quindi, le promozioni Giga 50 e Giga 40 non avranno la necessità di spendere credito extra per ascoltare i messaggi lasciati sulla segreteria telefonica.

Molto vantaggiosi, inoltre, sono anche i due extra rinominati “Mi Richiami” e “Chi è”. Iliad, sempre differenziandosi dagli altri gestori attivi in Italia, consente una piena tracciabilità delle telefonate sia in entrata che in uscita. Anche questi due extra sono inclusi nel costo delle ricaricabili.