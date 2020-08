Huawei: Mate 40 Pro e il nuovo aggiornamento alla EMUI 11, ecco la lista

Il mese di agosto è di solito precursore di un grande arrivo in casa Huawei: stiamo parlando del dispositivo top della gamma Mate. Mate 40 Pro è dunque oggetto di tanti rumors soprattutto nelle ultime ore. Con esso, e non potrebbe essere altrimenti, ecco anche la EMUI 11, la quale arriverebbe in rapida successione con la EMUI 10.1.

Attualmente pare infatti che i dispositivi che fino ad oggi non hanno ricevuto la 10.1, siano in procinto di farlo. Questo è un segnale che la EMUI 11 sta per arrivare. Nel frattempo proprio la EMUI 10.1 porterà grandi novità per il pubblico che potrà dunque avere a che fare con l’animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro. Intanto, visto il periodo e secondo quanto riportato, le ultime indiscrezioni in merito al prossimo Huawei Mate 40 Pro e sulla nuova EMUI 11 continuano a arrivare.

Huawei: la EMUI 11 e la EMUI 10.1 arriveranno per questi dispositivi che trovate in lista

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11