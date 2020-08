Allo stato attuale, risulta davvero difficile non parlare delle bici elettriche, in particolar modo dopo che è stato messo a disposizione a molti italiani il Bonus Mobilità 2020. Molto spesso questi dispositivi sono accostati alle persone che non hanno voglia di muoversi o di pedalare, ma in questo articolo vi diremo che anche acquistando una e-Bike perdere peso è una cosa più che possibile.

Oggi vi raccontiamo da storia di un uomo americano, precisamente del Tennessee. Il suo nome è Jon Treffert e sin da ragazzo ha sempre avuto la passione per la bicicletta. Ad un certo punto della sua vita è arrivato a pesare ben 122 kg con i medici che successivamente gli hanno diagnostica il diabete di tipo 2.

Jon ha deciso di cambiare la sua vita e la bici elettrica lo ha aiutato

Questi due episodi nella vita dell’uomo lo hanno spinto a fare qualcosa di importante per il suo corpo, così ha deciso di acquistare una bici elettrica per mettersi in forma. Fare attività fisica porta normalmente a bruciare calorie, ma quello che ha fatto Jon è stato davvero formidabile.

Nei primi cinque mesi di attività Jon ha toccato i 1.600 km, coprendo pian piano distanze attorno ai 50 km. Dopo un po’ di tempo, i chilometri hanno superato quota 5.000 km e Jon è riuscito a tornare al peso di quando era giovane: 75 kg. Cosa importante da specificare è che, oltre all’attività fisica sulla e-Bike, Jon ha anche adottato uno stile di vita corretto con una dieta sana senza eccessi. In questo modo ha accelerato il processo di dimagrimento e ha mantenuto la sua massa muscolare.

Jon Treffert ha deciso di raccontare la sua storia al fine di motivare altre persone ad intraprendere uno stile di vita come o simile al suo, anche perché le bici elettriche stanno diventando davvero importanti in questo ultimo periodo.