Google Nest Hub è un assistente vocale creato da Google in risposta agli Echo con schermo che offre una serie di funzioni innovative. Il suo schermo è uno strumento input, touchscreen, con cui gli utenti possono inviare dei comandi che a voce potrebbero risultare difficili da comprendere.

Il suo funzionamento avviene tramite una connessione internet wi-fi, la standard: 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 Ghz). Inoltre, comprende: un’attrezzatura audio costituita da altoparlante full range (80 Dd), un doppio microfono per il riconoscimento vocale a raggio lungo, un jack di alimentazione DC ed è compatibile con dispositivi Android, IOS, Windows, MAC e Chromebook. Il suo costo è intorno ai 80,00 Euro, ma c’è una super offerta a riguardo per un tempo limitato.

Google Nest Hub in offerta ad un super prezzo: ecco tutti i dettagli su dove acquistarlo

Per tutti i consumatori interessati e incuriositi da Google Nest Hub è possibile usufruire della nuova offerta che Esselunga ha introdotto nei suoi negozi. Il dispositivo intelligente del colosso di Mountain View può essere acquistato ad un costo di soli 59,00 Euro nei punti vendita fisici della catena. Meglio affrettarsi, però, perché l’offerta è disponibile dal venticinque di Agosto al due di Settembre.

I consumatori acquistandolo potrebbero usufruire di un dispositivo con schermo da 7” per guardare foto, video e altri contenuti. Possono, inoltre, essere anche inviati comandi perché il dispositivo interagisce con Assistant.

Insomma, un vero e proprio acquisto per chi sta cercando un dispositivo facile e comodo da utilizzare, e soprattutto non troppo dispendioso come tanti altri dispositivi simili in commercio.