Sarà un autunno molto caldo per milioni di italiani. Dopo lo stop causato dall’emergenza Covid, infatti, a breve partirà l’invio di cartelle esattoriali per tutti i cittadini che hanno problemi debitori con il Fisco.

Fisco, in arrivo 9 milioni di cartelle esattoriali: pagamenti a partire dal 15 Ottobre

L’ultimo rinvio del Governo ha prorogato lo stop ai pagamenti verso il Fisco alla data del 14 Ottobre. Come si evince anche dalle FAQ sul sito dell’esecutivo, proprio a partire dal 15 Ottobre partirà l’invio delle cartelle esattoriali per tutti i debitori. In totale è previsto l’invio di oltre 9 milioni di cartelle nel giro di poche settimane.

Il blocco dei pagamenti che sino a qui si è verificato causa Covid ha riguardato non solo le cartelle esattoriali, ma anche i pignoramenti ed altri atti di riscossione del Fisco. Sempre a partire dal prossimo 15 Ottobre saranno operative anche tali operazioni.

La notizia ovviamente non ha riscosso particolare consenso da parte dei cittadini, considerato che molti italiani che riceveranno cartelle esattoriali hanno attività commerciali non del tutto ripartite dopo la pandemia. Per questa ragione, nel corso delle prossime settimane, potrebbero esserci novità a riguardo.

Se sembra essere escluso ad ora – a meno di nuovi capovolgimenti di fronte dettati sempre dal Covid – un ulteriore rinvio sulle notifiche da parte del Fisco, potrebbero esserci novità relative ad un azione di saldo e stralcio. Il Governo potrebbe infatti ridurre l’importo di alcune cartelle esattoriali al fine di incassare quanto prima le somme di denaro dovute dai contribuenti. Ovviamente questa ipotesi deve passare al vaglio della politica e delle varie posizioni dei partiti che compongono l’esecutivo.