Facebook lancia Shop, la nuova sezione dedicata allo shopping online

Anche Facebook punta sullo shopping Online e lancia Shop, una nuova sezione in cui gli utenti potranno trovare le proprie aziende preferite, scoprirne di nuove e fare acquisti in un unico posto.

Più che un vero e proprio lancio, si tratterebbe di un’integrazione. La sezione Shop, infatti, è già attiva su Instagram e il Social permetteva, già da un bel po’ di tempo, di acquistare un prodotto direttamente all’interno dell’app, senza dover passare dapprima per il browser per poi poter essere indirizzato alla pagina web dell’azienda. Insomma, l’esperienza di acquisto ne risulta semplificata.

Proprio come accade su Instagram, anche Facebook avrà la sua sezione Shop in cui sarà possibile scoprire nuovi marchi ed acquistare i prodotti che più ci piacciono. Dall’altra parte, le aziende potranno beneficiare di un nuovo canale di vendita e di una serie di strumenti per personalizzare i loro negozi virtuali, comprese nuove opzioni di layout.

Negli Stati Uniti, inoltre, gli utenti potranno utilizzare anche la funzione Checkout, anche questa già attiva su Instagram. Con questa funzionalità, gli utenti non devono più aprire un browser quando vogliono effettuare un acquisto, e con le loro informazioni di pagamento tenute al sicuro in un unico luogo, possono acquistare i prodotti dei loro marchi preferiti senza dover accedere ad altri siti ed inserire le loro informazioni più volte.

Al momento, tuttavia, la sezione Shop e tutte le sue funzionalità sono in fase di test negli Stati Uniti. Non sappiamo quando il tutto debutterà anche in Italia, ma vi terremo aggiornati.