Gli sconti del Blackview & Aliexpress 828 stanno per giungere al termine. Fino ad ora, l’iniziativa ha riscosso un notevole successo sono stati effettuati oltre duecentomila ordini. Quindi, se sei alla ricerca di un nuovo dispositivo tecnologico (come un telefono rugged, uno smartphone, un tablet o uno smartwatch di Blackview), questo potrebbe essere il momento migliore per acquistarlo.

Gli sconti termineranno domani 28 agosto, ed in questo articolo vorremmo segnalarvi alcune delle migliori offerte disponibili. A partire da BV9900 Pro e BV6300 Pro, che presentano adesso un prezzo di rispettivamente circa 360 euro e circa 162 euro.

Blackview BV9900 Pro

Blackview BV9900 Pro ha riscosso un discreto successo tra i nostri lettori. E’ attualmente uno dei migliori rugged Phone presenti sul mercato e può adesso essere acquistato su AliExpress al prezzo di soli 360 euro.

Blackview BV6300 Pro

Blackview BV6300 Pro è uno smartphone da corpo sottile ma comunque resistente. Perché è così sorprendente? Dispone di quattro fotocamere posteriori Samsung da 16 MP che offre funzionalità come Slow Motion, HDR, lente ultra-wide 120 °, Macro e modalità notturna. È anche più sottile e leggero della maggior parte dei rugged Phone presenti sul mercato: con dimensioni pari a 159,6 x 78,2 x 11,6 ed un peso di 230 g, è molto facile da trasportare.

Blackview BV4900

BV4900 di Blackview “Space Capsule” è il più recente rugged presentato dall’azienda. BV4900 presenta un design aggiornato rispetto agli altri smartphone dell’azienda. Stando a quanto dichiarato da Blackview, sono stati apportati 27 aggiornamenti alla sua costruzione lo rendono molto più resistente. Lo smartphone è in offerta a 77,60 euro su AliExpress.

Blackview A80

Blackview A80 fa del comparto fotografico il suo punto di forza. E’, probabilmente, uno dei migliori smartphone economici con quattro fotocamere. Blackview A80 è disponibile su AliExpress ad appena 54 euro.

Blackview Tab 8

Le specifiche chiave di Tab 8 sono impressionanti nella sua fascia di prezzo. Il display FHD+ è da 10.1 pollici, con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel. Alimentato da un processore octa-core, con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. Il corpo sottile da 8,9 mm ospita una batteria a lunga durata da 6.580 mAh. Funziona con il sistema Android 10. Tab 8 presenta una fotocamera anteriore da 13 MP ed una fotocamera frontale da 5 MP. Il tablet è in offerta al prezzo di 115 euro.

Blackview X1 e X2

Blackview X1 e X2 integrano 9 modalità sport e funzionalità incentrate sulla salute. Possono essere utilizzati per 10 giorni con una singola carica e fino a 45 giorni in stand-by. Supportate anche le funzionalità classiche di notifiche, messaggi e chiamata. Blackview X2 è in offerta a 26 euro, mentre X1 a 30 euro.

Per conoscere tutte le offerte attive, consigliamo di dare un’occhiata al negozio Blackview su AliExpress.