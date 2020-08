Bennet vuole guadagnarsi un piccolo spazio nel cuore dei tantissimi consumatori alla ricerca delle perfette offerte per acquistare la tecnologia, per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale decisamente ottima, con all’interno un incredibile numero di prezzi bassi.

Tutti i prodotti che andremo ad elencarvi sono da considerarsi raggiungibili solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, è bene tenere a mente che gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale o altrove in Italia. Nella maggior parte dei casi sono versioni completamente sbrandizzate, con allegata la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volantino Bennet: tantissime offerte per gli utenti

Lo smartphone più costoso tra tutti i proposti da parte di Bennet è l’Apple iPhone Xr, un modello non proprio recentissimo, ma comunque ancora perfettamente in grado di attirare l’interesse di una miriade di consumatori sul territorio nazionale. Il suo prezzo di vendita finale, per versione no brand da 64GB di memoria interna, corrisponde a 549 euro.

Il mondo Android è coinvolto nel volantino Bennet solamente in parte, poiché comunque si trovano sconti applicati su Samsung Galaxy A70 a 69 euro, oppure Alcatel 1 a 59 euro, Huawei Y5 2019 a 99 euro, per finire con Alcatel 1SE 2020 a 99 euro.

Sono inclusi anche altri prodotti in promozioni, più che altro legati a categorie merceologiche differenti, se volete conoscerli da vicino potete semplicemente decidere di aprire le pagine inserite nel nostro articolo.