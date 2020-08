Android è un mondo sconfinato e gli utenti che utilizzano il loro smartphone per le funzioni quotidiane, come chiamate, navigazione e social, non sanno del mondo sommerso nascosto sotto la superficie del sistema. Esistono infatti dei codici che fanno riferimento a funzioni nascoste all’utente e che permettono di accedere a menù altrimenti irraggiungibili.

I codici sono composti da una serie di caratteri alfanumerici che, una volta inseriti nel dialer, permettono all’utente di aprire dei menù segreti. Originariamente questi codici furono sviluppati per i telefoni GSM 2G e per accedere più velocemente ad informazioni cruciali durante la riparazione o durante il modding. In seguito però ogni casa produttrice ha sviluppato una propria lista di codici che funzionano esclusivamente su telefoni di un determinato brand.

I codici segreti per Android

Ecco alcuni di questi codici alfanumerici che vi permetteranno di sbloccare le funzioni e le informazioni che più preferite. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il loro uso e vi ricordiamo che alcuni di questi possono portare al reset del dispositivo e alla cancellazione dei dati presenti nella memoria del sistema. Usateli con cautela e con consapevolezza.