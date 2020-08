After Life: aggiornamenti sulla serie nell'attesa della terza stagione

After Life è una serie televisiva britannica del 2019 creata, diretta, realizzata e interpretata da Ricky Gervais. Sbarcata l’8 marzo sulla piattaforma americana Netflix, la serie di genere dark comedy ha fatto il giro del mondo grazie allo sfondo leggero, misto alla serietà. La successione di episodi è famosa anche per aver fatto riflettere milioni di telespettatori grazie alla sua trama. Di cosa parla? Essa vede come protagonista Tony, caduto in depressione dopo la morte della moglie causata dal cancro. Così l’uomo, per limitare le conseguenze dei pensieri suicidi, decide di cambiare atteggiamento comportandosi in un modo tutto suo. Ciò ovviamente a discapito dei suoi familiari e delle persone che lo circondano. Delle tragiche avventure di Tony però non si è più saputo nulla. Quando si potrà tornare a vedere la ?

After Life: il nuovo cast della serie televisiva

Come tutte le riprese cinematografiche, il Covid-19 ha messo al tappeto anche quella presa in esame in tale articolo. Ad alcuni mesi di distanza dalla grave emergenza, si sente di nuovo parlare delle nuove stagioni, ad eccezione di After life. Questa molto probabilmente tornerà su Netflix nell’aprile del 2021.

Ciononostante sono trapelate alcune notizie sul cast che sarà ancora composto da: