Il noto operatore telefonico WindTre sta offrendo una opportunità davvero interessante per tutti coloro che devono stipulare un nuovo contratto di rete fissa. Nello specifico, l’operatore offrirà un anno di abbonamento gratis ad Amazon Prime e questo permetterà agli utenti di sfruttare tutti i servizi connessi ad esso.

Un anno di Amazon Prime gratis con la rete fissa WindTre

Per tutti coloro che hanno bisogno di attivare una nuova offerta riguardante la linea fissa è arrivata un’occasione sicuramente da non perdere. Come già accennato, infatti, con le nuove offerte di rete fissa del noto operatore telefonico arancione verrà offerto un anno di abbonamento ad Amazon Prime in forma del tutto gratuita. Nello specifico, una volta attivata l’offerta di rete fissa l’utente riceverà via e-mail un codice promozionale con il quale potrà per l’appunto riscattare l’abbonamento ad Amazon Prime. L’offerta potrebbe interessare anche chi è già iscritto, dato che in questo caso verrà estesa la durata stessa di quest’ultimo.

Si tratta di un’occasione da non perdere. Con l’abbonamento di Amazon Prime, infatti, vengono garantiti numerosi vantaggi non solo per quanto riguarda le spedizioni veloci e gratuite ma anche per quanto riguarda la visione di contenuti multimediali. Con questo abbonamento è infatti incluso l’accesso all’ampio catalogo di Amazon, cioè Prime Video, il quale è sempre ricco di film, serie TV e tanto altro.

L’operatore telefonico WindTre ha poi pensato anche a tutti i suoi attuali clienti. Potranno infatti usufruire di questa promozione anche tutti i clienti che devono effettuare la migrazione alla fibra ottica.