Sin dal suo ingresso in scena il gestore nato dall’unione di Wind e 3 Italia ha riservato le sue offerte più convenienti ai clienti del gestore francese così da invogliarli a procedere con il trasferimento del numero. Anche questo mese una delle sue migliori tariffe è rivolta ai clienti del gestore low cost Iliad, i quali possono ottenere l‘offerta WindTre gratuitamente, acquistando la nuova SIM online.

WindTre contro Iliad: offerta con minuti, 200 SMS e 50 GB a meno di 7€ al mese!

I clienti Iliad che trasferiscono il loro numero al gestore WindTre procedendo con l’acquisto della nuova SIM attraverso il sito ufficiale, possono effettuare l’attivazione della tariffa WindTre Go 50 Fire Plus.

L’offerta permette di ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Il costo da sostenere ammonta a soli 6,99 euro al mese. Non trattandosi di un’offerta Easy Pay, è possibile saldare ogni spesa tramite credito residuo.

Al fine di effettuare la ricarica della SIM in modo sicuro e rapido è possibile utilizzare l’app ufficiale del gestore che permette di scaricarla gratuitamente su qualsiasi dispositivo. L’applicazione può essere utilizzata anche per conoscere il credito residuo e i consumi effettuati; per monitorare lo stato della promozione e per personalizzarla attraverso le offerte dedicate dal gestore.

I nuovi clienti sin dal momento dell’attivazione dell’offerta possono usufruire di alcuni servizi aggiuntivi che non prevedono costi extra, si tratta del servizio di segreteria telefonica; del servizio SMS di ricevuta di ritorno e del servizio Ti ho cercato.