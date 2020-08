Le chat di WhatsApp sono sempre più piene e ricche di note vocali. La chat di messaggistica istantanea è in una costante fase di trasformazione. Già in queste settimane si può assistere ad uno storico cambiamento: il numero delle registrazioni audio sta quasi per superare la mole dei messaggi testuali.

WhatsApp, il metodo per aprire le note audio senza essere online in chat

Ovviamente anche gli sviluppatori riescono a captare questo possibile cambiamento. Non è un caso se negli ultimi mesi sempre più aggiornamenti di WhatsApp hanno avuto come protagonista proprio le note vocali. Una novità interessante delle ultime settimane è in fase di roll out. Questa volta ad essere interessato è il sistema delle notifiche.

L’idea di WhatsApp è quella di equiparare le notifiche dei messaggi testuali alle notifiche delle registrazioni audio. Per questa ragione, sarà ora possibile ascoltare le note vocali in arrivo su WhatsApp direttamente attraverso le notifiche, senza essere online e senza quindi aprire l’app.

Nelle notifiche sarà ora mostrata la classica icona della nota vocale. Gli utenti potranno effettuare la riproduzione del file multimediale andando a prendere direttamente il tasto Play della notifica. Non ci sarà quindi bisogno di aprire la mainroom di WhatsApp. In questo modo l’ascolto dell’audio diventa anche più riservato.

Non tutti gli smartphone con la chat di messaggistica istantanea possono beneficiare di questo upgrade. Ad oggi, la novità è disponibile per gli iPhone di ultima generazione e per una serie di smartphone Android di recente data. L’aggiornamento sarà a breve esteso ad un numero maggiore di utenti.