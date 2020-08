L’offerta Vodafone appositamente pensata ed ideata per strappare i clienti a Iliad, nonché a tantissimi altri operatori virtuali, è sicuramente la Special Unlimited Edition, una soluzione che prevede la possibilità di godere anche di 50 giga di traffico dati a soli 7 euro.

Originariamente conosciuta come Special 50 Digital Edition, la suddetta ha recentemente cambiato la denominazione, senza però subire sostanziali modifiche nei contenuti effettivamente inclusi al suo interno. Gli utenti che vi si avvicineranno potranno approfittare di ben 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, passando anche per i soliti SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

L’accesso, data la natura di operator attack, risulta essere limitato in esclusiva ai soli possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO (esclusi i vari Very Mobile, ho.Mobile e LycaMobile), con portabilità obbligatoria del numero originario. Il costo iniziale da sostenere per la sua attivazione corrisponde esattamente a 10 euro, necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone con queste promozioni

Coloro che invece vogliono pagare tramite conto corrente, ricordando appunto che la precedente richiede il versamento di 7 euro al mese direttamente tramite credito residuo, possono affidarsi alla Vodafone Special Giga. Attualmente distribuita agli stessi identici consumatori, prevede un bundle di 70 giga, minuti illimitati e 1000 SMS, in vendita a soli 9,99 euro al mese.

Entrambe le promozioni possono essere richieste direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, anche nel secondo caso è previsto il pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, sulla quale l’utente sarà costretto a portare il proprio numero di telefono.