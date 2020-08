.Vis a Vis: tutti gli SPOILER sullo spin-off e sulla serie televisiva

.

Vis a Vis è una serie televisiva proiettata nelle mura di un carcere, all’interno del quale avvengono mille ingiustizie. Vengono studiati infiniti metodi di fuga, nascono nuovi amori, entra la droga in maniera indisturbata, accadono dei soprusi da parte dei carcerieri nei confronti delle carcerate (tra cui Macarena). A fare da principali protagoniste a tale ambientazione vi sono Macarena, una donna inizialmente ingenua trovatasi in prigione a causa dell’amante (nonché datore di lavoro) e Zulema. Quest’ultima non farà fare sonni tranquilli alla debole ragazza, fino a quando…

Vis a Vis: la serie televisiva e lo speciale spin-off

Ma questa è tutta un’altra storia (o quasi). Difatti, mentre nella serie tv “Vis a Vis, Il prezzo del riscatto“ Zulema e Macarena (interpretate da Maggie Civantos e Najwa Nimri, ossia Alicia Sierra ne La casa di carta) risultano per la maggior parte del tempo nemiche, nello spin-off “El Oasis” la questione cambia. Di cosa stiamo parlando? Iniziamo col dire che quest’ultima è andata in onda per la prima volta il 20 aprile del 2020 su Fox Spagna. Ciò ha provocato un gran numero di ascolti.

La serie spin-off, è ambientata dopo l’uscita di Maca e Zulema dal penitenziario Cruz Del Norte. Essa è fondata sulla missione finale delle due protagoniste/antagoniste che, prima di ritirarsi del tutto, organizzano insieme l’ultima rapina. Questo ovviamente per accaparrarsi una grossa tiara di diamanti.

Ora siete a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per dedurre il destino del carcere femminile spagnolo. Dunque possiamo confermarvi che ovviamente al momento non ci sarà alcuna novità in merito.