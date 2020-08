A partire da ieri 25 agosto 2020 l’operatore Tim ha deciso di riproporre la promozione denominata Limited Edition per gli utenti che attivano online l’offerta di rete fissa Super.

L’operatore però ha deciso di lasciarla attivabile per pochi giorni, anche se al momento non ha comunicato una data precisa. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Tim ripropone per pochi giorni la Super Limited Edition ad un prezzo speciale

La promozione online Limited Edition senza modem incluso si affianca a quella già presente da diversi mesi sul sito dell’operatore. Quest’ultima è proposta ad un prezzo di 29.90 euro al mese anche se in più comprende chiamate illimitate e modem inclusi nel prezzo. Questa offerta è valida fino al prossimo 29 agosto 2020.

TIM Super Fibra Limited Edition è dunque disponibile solo online, e a differenza dell’altra promo web, non prevede l’inclusione del modem TIM e neanche le chiamate illimitate, che saranno invece tariffate a consumo. Anche in questo caso la promozione è valida per i nuovi clienti e prevede l’attivazione della domiciliazione bancaria per usufruire del prezzo scontato.

Se in molte precedenti edizioni in cui è stata proposta la promo Limited Edition questa è stata attivabile per due giorni, in questo caso l’offerta online di TIM senza modem rimarrà attivabile per tre giorni, dal 25 al 27 Agosto 2020, salvo cambiamenti. Nel riepilogo, l’offerta viene sempre denominata TIM Super Base. La promozione online permette quindi di attivare un’offerta di rete fissa TIM senza modem incluso in autonomia, senza dover per forza utilizzare il call center o l’attivazione nei negozi.