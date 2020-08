La serie televisiva ideata dai Duffer Brothers ha fin da subito conquistato il cuore di numerosi utenti. Approdata ormai diverso tempo addietro su Netflix, Stranger Things si configura a tutti gli effetti come uno dei contenuti più apprezzati e dietro al quale si cela un hype senza precedenti.

Dopo aver vissuto una terza stagione piena di suspense ma anche di momenti divertenti, attendere i nuovi episodi si sta rivelando più difficile del solito a causa dei ritardi accumulati per via del coronavirus.

Stranger Things 4: quando tornerà su Netflix con delle nuove puntate?

Stando alle indiscrezioni più popolari, le riprese per la quarta stagione riprenderanno solo a settembre. Dopo aver rilasciato un teaser trailer a febbraio, dunque, molti si sarebbero aspettati l’uscita di Stranger Things 4 in estate, ma purtroppo il Coronavirus non ha permesso ciò, impedendo al cast e alla troupe di terminare le riprese.

Non è ancora chiaro quando la data di uscita verrà annunciata, proprio per questo sono numerosi gli utenti che stanno invadendo i social network di domande. In ogni caso qualcosa è sicuro: Jim Hopper è vivo ed è prigioniero dei sovietici.

Il cast per la quarta stagione vedrà nuovamente comparire voti noti come:

Winona Ryder,

David Harbour,

Finn Wolfhard,

Millie Bobby Brown,

Gaten Matarazzo,

Caleb McLaughlin,

Noah Schnapp,

Sadie Sink,

Natalia Dyer,

Charlie Heaton,

Joe Keery,

Maya Hawke,

Priah Ferguson,

Cara Buono,

Brett Gelman.

Concludiamo comunicando ai nostri lettori che nonostante la serie TV sembri essere persa nel limbo, quest’ultima non verrà conclusa con la quarta stagione.